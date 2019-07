Wat te doen als je in het water valt? Cursus zwemmen in buitenwater voor kinderen

De buitenzwemtraining is de laatste les van de cursus 'Veilig de zomer in'. Waarom deze cursus en deze training? "Het is zomer en dan willen kinderen buiten zwemmen", zegt Anneke van der Zwaag van Orca. "En zwemmen in buitenwater is nu eenmaal anders dan zwemmen in een zwembad."

In het zwembad zwemmen is een sport dan zwemmen in buitenwater, legt Van der Zwaag uit. "Er zijn twee grote verschillen. Het buitenwater is donkerder. Je ziet minder goed waar je bent."

Niet in paniek raken

Ten tweede is het koud. "Op het moment dat je in het water springt, stokt je ademhaling even. Wanneer je weet wat je kunt verwachten, weet je beter wat je moet doen. Naar boven komen, jezelf drijvende houden en niet in paniek raken. Dat scheelt de helft."

De cursus is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. "Dat zijn ook de leeftijden die we aanhouden bij de buitentraining. Daarnaast moeten de deelnemers in het bezit zijn van een A- of een B-diploma. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden."