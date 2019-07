Regiecentrum over kindermishandeling: beter signaleren en hulpverlening op maat

Wat na het signaleren van mishandeling belangrijk is volgens de Vries, is dat de hulp voor het kind goed geregeld wordt. "Het is heel belangrijk om te kijken wat er precies aan de hand is met het kind. Als er 100 kinderen mishandeld worden, dan is er niet één aanpak voor. Dat werkt niet." De Vries vindt dat hulpverleners naar elk kind moeten kijken en dan op maat moeten doen wat werkt.