Veiligheidsregio waarschuwt voor risico op natuurbrand: "Wees alert"

Schuin legt uit waar Veiligheidsregio Fryslân dergelijke waarschuwingen op baseert. "Binnen Fryslân maken wij gebruik van twee meetstations die het natuurbrandrisico voor ons in kaart brengen. Er staat een station op Terschelling en één in Beetsterzwaag. We kijken daarbij naar de luchtvochtigheid, de windsnelheid, de hoeveelheid regen en het stokgewicht. Op grond daarvan maken we de inschatting of het aanmerkelijk droger is dan in andere perioden."

"De kans op natuurbrand is ook afhankelijk van grondwaterstanden", gaat Schuin verder. "Door de droogte van vorig jaar zijn die standen aanmerkelijk naar beneden gegaan. We hebben heel veel forse buien gehad, maar om de grondwaterstanden te doen laten stijgen, is motregen over een langere periode gewenst."