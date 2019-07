Dorpsbelang: interesse van 6 mensen voor huis te bouwen in Wyns

De gemeente wil dat de drie kavels in één keer worden gebouwd. Daarom is het moeilijk om kopers te vinden. Voorzitter Lútsen Kooistra van dorpsbelang heeft er wel vertrouwen in dat het ze lukt.

"Het dorpsbelang functioneert anders dan een gemeente", zegt Kooistra. "Wij kunnen aangeven hoe mooi het is om in Wyns te wonen. Maar er zijn ook schetsen gemaakt van hoe de huizen er uit komen te zien. Nu is het afwachten of er niet alleen mensen zijn die in Wyns willen wonen, maar ook een huis willen kopen."