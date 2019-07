Een dag lang rust en vogels vastleggen? Huur de fotohut in Rijs

Volgens It Fryske Gea is de hut in het Rijsterbos een ideale plek voor vogelfotografen om soorten als de groene specht, de boomklever, de havik en de buizerd in het bos vast te leggen. De hut kijkt uit op een voedselrijke badplaats voor deze en andere vogels.

Op de plek van de fotohut stond voorheen ook al een hutje, maar deze werd amper gebruikt. Na een flinke opknapbeurt beschikt de hut nu over stroom, een USB-aansluiting, een hangstatief voor een camera, verwarming en een hoogwaardig spiegelglasraam.

De inkomsten uit de verhuur worden gebruikt voor onderhoud en toezicht op de hut en voor het werk van It Fryske Gea. De fotohut is zes dagen per week te huur.