Zorgaanbieders Leeuwarden waarschuwen voor inzet vrijwilligers

In de gemeente Ljouwert moet de komende jaren 3,6 miljoen euro worden bezuinigd op de zorg, de zogenoemde WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die worden geholpen in de dagbesteding.

Een van de mensen die maandagavond meepraatte was Erik Blank van de Vrijwilligers-Organisatie-Leeuwarden (VOL). Hij is wel tevreden met de plannen. Volgens hem kunnen vrijwilligers veel taken overnemen. Er zijn grote twijfels of er genoeg vrijwilligers zijn, zo kwam de vraag van Lijst058-raadslid Selo Boxman.

Volgens Blank moet het lukken wanneer er beter samengewerkt wordt. Ook is hij niet bang voor de kwaliteit: "Het zijn goed getrainde vrijwilligers. Door middel van training kun je expertise wel naar een hoger plan brengen", gaf hij antwoord op een vraag van CDA'er Fokelien van der Meulen. Opvallend is al dat een rapport over hoe de VOL alles inrichten en opzetten wil, pas donderdag komt. Dat is een dag na het debat in de gemeenteraad van Leeuwarden.