RTV NOF bestaat 30 jaar: "We zijn toe aan verdere professionalisering"

In de beginjaren werd alleen maar radio gemaakt, maar tegenwoordig is het radio, televisie en internet en voor veel mensen in de regio is de lokale omroep niet meer weg te denken. Om nieuwe stappen te zetten en toekomstbestendig te worden, is verdere professionalisering nodig volgens Keizer. "We werken met heel veel vrijwilligers op verschillende mediaplatforms. Dat vraagt wel om sturing. Gelukkig zitten we in een zogenoemde 'kopgroep' van lokale omroepen die kans maken om geld van het Rijk om een en ander in een 'pilot' uit te proberen."