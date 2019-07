VV Burgum en BCV vormen nu ook officieel één club: FC Burgum

BCV miste afgelopen jaar in de zaterdagcompetitie net de promotie naar de Eerste Klasse, VV Burgum speelde op zondag al in de eerste klasse.

Doel is hogerop

Voorzitter Dirk van der Woude liet weten dat FC Burgum een brede sociale vereniging wil zijn, maar dat ook de A-selectie als vlaggenschip natuurlijk zijn sportieve verantwoordelijkheid heeft om resultaten te boeken. "Dat we in de Tweede Klasse moeten beginnen, is misschien wel mooi omdat daarin veel derby's gespeeld moeten worden. Maar het doel is wel om hogerop te komen."