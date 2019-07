Jan Huitema staat achter Frans Timmermans als voorzitter Europese Commissie

Ook in het Europees Parlement moet een duidelijke meerderheid voor Timmermans stemmen. Maandag bleek dat vooral landen als Polen, Hongarije en Italië grote moeite hebben met de benoeming van de Nederlander en die zelfs proberen tegen te houden.

Huitema steunt Timmermans

Dat de regeringsleiders langer werk hebben om een commissievoorzitter te kiezen, vindt Huitema eigenlijk wel een goed teken. Tot nu toe was de commissievoorzitter altijd een christen-democraat. Nu maken ook andere partijen, zoals de sociaaldemocraten en liberalen kans op die toppositie. Dat de onderhandelingen daardoor veel moeite kosten, vindt Huitema niet zo erg.

Huitema zelf steunt de kandidatuur van Timmermans, ook al is het een sociaaldemocraat. "Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat wij een Nederlander hebben als voorzitter van de Europese Commissie. En dat is Frans Timmermans." De VVD'er is wel van mening dat Timmermans wat meer belangstelling mag tonen voor de landbouw. "Ik praat hem graag een keer bij als het zover is."