Aanleg glasvezel in De Fryske Marren gaat door, Kabelnoord haakt af in Súdwest-Fryslân

Negen dorpen nog niet

"We zijn ontzettend blij", zegt Jaap Bosma van de coöperatie DFMopGlas, die zich inzet voor de realisatie en exploitatie van een glasvezelnetwerk in de gemeente. Ze hebben nu genoeg aanmeldingen binnen en kunnen overgaan tot het aanleggen van glasvezel in De Fryske Marren. Negen dorpen zijn nog niet zeker van aanleg: Sint Nicolaasga, Langweer, Bakhuizen, Oudehaske, Terherne, Sloten, Oudemirdum, Echtenerbrug en Sintjohannesga. Ze krijgen langer de tijd om te reageren.

"Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor glasvezel voor iedereen in De Fryske Marren", zo stelt Bosma. "De garantie dat de inwoners in het buitgebied glasvezel krijgen, willen we uiteraard ook aan de inwoners van álle 33 dorpskernen geven. Dat de drempel in het buitengebied en in het merendeel van de dorpskernen is gehaald, geeft ons vertrouwen dat het in de laatste 9 kernen ook goedkomt."

Meerdere aanbieders DFM

In De Fryske Marren werd lang de concurrentiestrijd tussen de gemeente en Kabelnoord uitgevochten. Het feit dat er meerdere aanbieders waren, zorgde voor problemen en onduidelijkheid voor de bewoners in de gemeente. Kabelnoord, gesteund door de provincie, had daarom besloten een stap terug te doen. "Voorwaarde voor de aanleg van glasvezel is dat minimaal zestig procent van de aangeschreven huishoudens kiest voor een abonnement bij een provider op het netwerk van Kabelnoord. In De Fryske Marren is dat niet het geval. Wij hebben onvoldoende aanmeldingen binnengekregen om de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren te starten en gaan daar dus niet aanleggen."