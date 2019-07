Eerste Kamerlid Gerbrandy benoemd tot president-commissaris Fryslân Miljeu

Eerste Keamerlid Gerben Gerbrandy (66) is benoemd tot president-commissaris bij de NV Fryslân Miljeu van afvalverwerker Omrin. Hij is de opvolger van Gerrit Krol, wiens termijn was afgelopen. Gerbrandy was tot het begin van dit jaar burgemeester van de gemeente Achtkarspelen en was eerder wethouder in Wymbritseradiel.