Oud-trainer van SC Cambuur Sandor Popovics overleden

Toen de voetbaltrainer bij Cambuur kwam, voerde hij een drastische verjonging door in het elftal. Het einde van zijn tweede seizoen bij de Leeuwarder club heeft hij niet meer meegemaakt. "Na kritische opmerkingen in de pers over o.a. het bestuur werd "Popo" op non-actief gesteld en later ontslagen", zo staat op de website van Cambuur.

De in Hongarije geboren Popovics had alzheimer. Op Twitter schreef Cambuur maandag: "Droevig nieuws: onze oud-trainer Sandor Popovics is op 80-jarige leeftijd overleden. Namens iedereen bij de club heel veel sterkte aan alle nabestaanden."