Friese jongeren in jeugdzorg vaak slachtoffer van kindermishandeling

Opvallend is volgens het Regiecentrum dat drie vormen van mishandeling omhoog zijn gegaan. Dat zijn psychische verwaarlozing, psychische mishandeling en lichamelijke verwaarlozing. Dat betekent dat een kind amper aandacht en liefde krijgt, te horen krijgt dat het niet gewenst is en in een vervuilde kamer op de grond moet slapen.

Van deze jongeren groeit 41 procent op in een huishouden met een opstapeling van complexe problemen. Dat percentage is met 10 procent omhoog gegaan in vergelijking met 2017.