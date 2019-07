ProRail verliest rechtszaak, maar spoorverdubbeling Leeuwarden-Groningen niet vertraagd

Een schapenhouder bij het spoorhuisje van Den Horn had een zaak aangespannen en heeft die gewonnen. Met als gevolg dat er tijdens de werkzaamheden geen gebruik kan worden gemaakt van zijn erf. Gevolg is dat ProRail nu moet overgaan op plan B. Er komt een afscheiding met een damwand, zodat de schapenhouder geen last heeft van de werkzaamheden.

Intussen is de spoorbeheerder nog wel met de man in gesprek over onteigening of overname van zijn boerderij. De geplande verdubbeling van het traject tussen Hoogkerk en Zuidhorn moet volgend jaar klaar zijn.