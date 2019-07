Doarpsbelang Wyns wil zelf huizen bouwen

De grond is jaren te koop geweest, maar er was geen vraag naar bouwkavels. Mede door de aantrekkende woningmarkt heeft Doarpsbelang onderzocht of er toch geen huizen kunnen komen. Daaruit zijn concrete plannen gerold en er zijn ondertussen ook mensen die er wel een huis willen kopen.

Doarpsbelang zorgt nu voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein. Daar wordt ook het opknappen van de terp in Wyns bij betrokken.