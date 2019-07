Wethouder Sjoerd Feitsma over armoede: "We richten ons op de kinderen"

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte de cijfers maandag bekend in een rapport over welvaart in de Nederlandse steden. Het CBS heeft daarbij gekeken naar o.a. inkomens, koopkracht en vermogens van de gezinnen.

In Leeuwarden leven zo'n 6.000 mensen van de bijstandsuitkering. Twaalf procent van de gezinnen leeft van een laag inkomen. Bijna de helft daarvan meerdere jaren achter elkaar. "Dat noemen we generationele armoede. Met regelingen als het Kindpakket en Leergeld richten we ons op de kinderen in de hoop dat dat op langere termijn iets zal opleveren. De laatste jaren zien we dat het gebruik van het Kindpakket toeneemt", zegt wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden.

"Leeuwarden scoort altijd hoog op het gebied van aantrekkelijke steden, maar niet als het gaat om toegang tot banen. We moeten meer werkgelegenheid krijgen of beter bereikbaar worden door bijvoorbeeld een snelle treinverbinding."

De gemeente is al jaren met de problematiek bezig, maar het is lastige materie. "Aan de ene kant bieden we een vangnet voor de mensen van nu en aan de andere kant maken we beleid voor de lange termijn."