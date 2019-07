Rechtvaardigheid leeft ook bij nakomelingen van openluchtspel Kollumer Oproer

Salomon Levy is een beroemd figuur in de omgeving van Kollum. Aan het einde van de 18de eeuw zou hij een opstand tegen de Franse bezetters hebben geleid. Hij is ervoor ter dood veroordeeld. Zanger Marcel Smit en winkelier Sierd Henk de Bruin zijn beide nakomelingen. Beide mannen herkennen zich wel in hun voorouder.