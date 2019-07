Veel animo voor Sneeker Dweildag; extra podium erbij

Bij eerdere edities was er plek voor 32 kapellen. Er zijn nu 39 aanmeldingen, met het extra podium erbij is er plek voor veertig kapellen. Dat betekent dat er 750 muzikanten meedoen aan de Sneeker Dweildag.

Het festival is volgens de organisatie in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste dweildagen van Nederland. De dweilkapellen die meedoen, komen uit in de wedstrijdklasse of de 'Leutklasse'.