Gemeente Ameland wil acht ton voor nieuwbouw De Nieuwe Stelp uittrekken

Het geld zal worden besteed aan voorbereidende werkzaamheden. De Nieuwe Stelp komt naast de sporthal en het ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum. Intussen wordt hard gewerkt aan het ontwerp van de ouderenvoorziening.

De raadscommissie discussieert maandagavond over het collegevoorstel.

Nieuwbouw

Een jaar geleden stemde de gemeenteraad van Ameland unaniem in met de nieuwbouw van zorgcentrum De Stelp. Niet iedereen is blij met de verhuisplannen. Een groep Amelanders wil het zorgcentrum in het centrum van het dorp houden.

Zorgaanbieder Kwadrant gaat de voorziening 20 jaar van de gemeente huren en de huidige locatie De Stelp wordt verkocht aan de gemeente.