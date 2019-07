Jubileumtentoonstelling in Museum Hindeloopen over 'sits'

Sits, het bonte bloemrijke beschilderde katoen uit India, is een van de exotische schatten die in de Gouden Eeuw door de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Nederland is gehaald. Ook in Hindeloopen was de stof populair en werd het toegepast in het Hindelooper interieur en in de klederdracht.

Het kostbare importproduct werd zo onderdeel van de eigen Hindelooper cultuur. In het Hindelooper kapiteinshuis wordt de sitsen stof o.a gebruikt in gordijnen, sprei en kussenslopen.

Museum Hindeloopen laat in de tentoonstelling sitsen objecten zien uit het interieur en de kleding. Een groot deel van de objecten komt uit de verzameling van Hidde Nijland (1853-1931), de eerdere naamgever van het museum.