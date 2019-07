Nieuwe wet gaat in: met de mobiel op de fiets is verboden

"Afleiding in het verkeer is killing, dat zien we in de cijfers terug, Met name voor fietsers, die kwetsbare verkeersdeelnemers zijn", zegt Douwe Dirk van Dijken, teamspecialist verkeer van de politie Noord-Nederland.

De wet verbiedt het in de hand houden van mobiele elektrische apparaten, terwijl je een fiets, brommer, motor of auto bestuurt. Dus niet alleen mobieltjes zijn verboden, maar ook muziekspelers, navigatiesystemen of tablets.