Ook Fryslân moet stilstaan bij eigen slavernijverleden

Al jaren wordt er op 1 juli op KetiKoti stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Ook in Fryslân hebben we geen schone handen. Dat blijkt uit onderzoek dat Barbara Henkes doet. Toch is er niet veel over bekend bij de Friezen. Dat heeft volgens Henkes twee redenen. "Het is ten eerste niet zo'n vrolijke geschiedenis om aan herinnerd te worden. En in Nederland wordt de Gouden Eeuw liever als iets positiefs herinnerd en er wordt voor het gemak vergeten dat er ook een schaduwkant aan hangt."

Bijzondere verhalen

In haar zoektocht naar informatie over de Friezen die actief waren op het gebied van slavernij, komt Henkes bijzondere verhalen tegen. "Ik ben altijd verrast door wat ik vind, maar wat een hele mooie vondst was, is het archief van het weeshuis in Harlingen. Daar vonden we een complete correspondentie tussen verwanten in Harlingen en Suriname. Het bleek dat een van de Friezen uit Suriname was teruggekomen met een zoon, die hij had gekregen bij een vrouw uit Suriname. Deze zoon wordt naar Suriname gestuurd om daar baas te worden over een aantal plantages. Je ziet dat de zoon de machtspositie van zijn vader kon overnemen. Dat is één van de bijzondere verhalen die we tegenkwamen."