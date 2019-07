Bestrijders van eikenprocessierups hebben het druk: "Het is een plaag voor de volksgezondheid"

De eik komt vooral voor op zandgrond, dus in de Stellingwerven, Opsterland, maar ook in de bossen van Gaasterland.

Bestrijders weten bijna niet waar ze het eerst en laatst moeten zijn, zo druk is het. In Weststellingwerf zijn al 1.200 bomen met een lintje gemarkeerd, dat betekent dat de rups daar zit. Ze zijn nog altijd aan het zoeken en op elke boom zit de rups wel. Na de inventarisatie volgt de bestrijding, door de nesten op te zuigen of weg te branden. Dat geldt voor eiken op gemeentelijke grond.

"Het is nooit genoeg"

Bestrijder Peter van der Weg van Frisia in Burgum heeft het heel druk. "We proberen het wel in vijf dagen te doen en wel weekend te houden. Met het weghalen van de oude nesten van vorig jaar en nu zijn we de rest van het jaar nog wel mee bezig." Met de stofzuiger kunnen ze tussen de 2.500 en 3.000 nesten per week opzuigen. "Of het genoeg is? Nee, het is nooit genoeg."