Zienn vangt minder mensen op in de nachtopvang in Leeuwarden

Het aantal bezoekers liep met 17 procent terug en het aantal mensen dat bleef slapen zelfs met 25 procent. Vooral door het laatste cijfer werd het flink rustiger in de nacht. Verder kon Zienn in 2018 voor meer dan 350 huishoudens opvang beperken of voorkomen, door bijvoorbeeld crisisinterventie en steun thuis.

Werk en dagbesteding

Werk en dagbesteding krijgen steeds meer vorm bij Zienn. Een kleine 250 mensen gaan aan de slag in De Werkerij, De Loods of bij Skrep. Dat is 80 procent meer dan in 2017. De Werkerij is voor jongeren onder de 28 jaar en De Loods voor cliënten vanaf 28 jaar. Werk en dagbesteding helpt mensen om grip op het leven te krijgen, het geeft structuur, biedt sociale contacten en de mogelijkheid om te leren en te ontdekken.

Ambulante steun

Nieuw in 2018 waren de nieuwe vormen van steun, zoals de tiny houses in Drachten, in plaats van ambulante steun.