Evert Pultrum deed mee aan NK Treinreizen: "Ik ken het spoorboekje uit mijn hoofd"

Al een jaar is Evert bezig om zich voor te bereiden op het kampioenschap. "Zo'n dag begint met goed plannen. Na twee edities ben ik daar wel achter gekomen. De eerste twee edities deed ik het op de bonnefooi, maar dat wil niet. Ik ben al een jaar bezig om een planning te maken en zo bedenk ik de beste routes."

De spelregels

Het doel van het kampioenschap is eenvoudig: "maak in 18 uur tijd zo veel mogelijk kilometers in een trein. "Je mag maar één keer hetzelfde traject rijden", legt Evert uit. "En tussen 11.00 en 15.00 uur moet je een stempel halen in Utrecht. Verder is het helemaal aan jezelf om te bepalen welke route je neemt."

Die van Evert begon zaterdagochtend om 05.50 uur in Vlissingen. "Ik had vrijdag vrij genomen van mijn werk, zodat ik in Vlissingen kon starten. Niet te let naar bed, zodat ik om 05.00 uur kon opstaan. Om 05.50 uur begon mijn NK-rit. Ik had dit keer een heel goede planning. Ik ben van Vlissingen naar Den Haag gereden. Daarna naar Utrecht en toen naar Leeuwarden. Ik had totaal geen last van storingen of problemen. De hele dag ging goed, tot elf uur. Dat was mijn laatste rit vanuit Almelo naar Amersfoort, waar ik vertraging opliep. Toen kreeg ik wel de nodige zenuwen."

Net niet genoeg

Vertragingen zijn de grootste valkuil, net zoals overstappen in één minuut, weet Evert uit eigen ervaring. "Wanneer je een aansluiting mist, dan verknoei je kostbare tijd. Maar juist daarin zit ook wel weer de spanning. Dan ren ik over het plein om op tijd te komen. Daar komt ook een tactiek bij kijken, om als eerste uit de trein te komen, zodat je meteen naar de volgende trein kunt sprinten."

Uiteindelijk bleef de teller bij Evert staan op 1373 kilometer. Dat was 40 kilometer te weinig voor de titel. "Ik had dus nog van Leeuwarden naar Wolvega moeten reizen", lacht hij. "Volgend jaar een nieuwe kans!"