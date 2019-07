COA vangt al 25 jaar vluchtelingen op; wat is er veranderd?

Kinderpardon

Fatimeh Rezaie is 17 jaar, woont op het azc van Burgum en is acht jaar geleden gevlucht voor de oorlog in Afghanistan. Twee weken geleden kreeg ze goed nieuws, ze mag op grond van het kinderpardon in Nederland blijven. Dat betekent dat ook haar vader en moeder niet terug hoeven.

"Ik ben zo blij, want door de onzekerheid kon ik geen keuzes maken voor de toekomst en nu wel. Ook mijn ouders zijn opgelucht, want ze zijn gevlucht omdat ze het beste voor me wilden", vertelt Fatimeh Rezaie.