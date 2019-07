Warme, maar geslaagde negende editie van City Proms

Het weer zat de organisatie dit jaar mee. "Het was prachtig weer, maar zaterdag was het wel erg warm", vertelt Hoitink. "Op donderdag zijn we begonnen met symposium over musici in de zorg. Dat is heel goed ontvangen. Vrijdagavond was er een prachtig concert met een afsluiting op het Wilhelminaplein. Mensen stonden doodstil te luisteren, terwijl het best pittige kost was. Dat is prachtig om te zien."

"Grenzen vervagen"

Het thema dit jaar was 'Grenzen vervagen' dat op verschillende manieren naar voren kwam. Hoitink: "Ik ben opgegroeid in Friesland en ik zie al heel lang dat al die musici die we hier hebben iedere week muziek maken op een heel hoog niveau. Ze kunnen zich soms meten aan het niveau van professionele musici. Die grenzen vervagen. We hebben op die manier allerlei projecten gehad, waarbij grenzen vervaagden. Denk aan een stuk waarbij mensen met een beperking meespelen en waarbij het er niet toe doet of je wel of geen beperking hebt."