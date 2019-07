Wethouder Feitsma: "Roze Zaterdag is feest voor iedereen, of je gay of straight bent"

Roze Zaterdag wordt al sinds 1977 georganiseerd en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een jaarlijks event. Feitsma: "We kwamen er achter dat het nog nooit in Fryslân is geweest. Wij vinden het een belangrijk evenement, om elkaar te ontmoeten. En we denken dat Fryslân er klaar voor is."

Regenboogprovincie

Ondanks het enthousiasme van de wethouder is Fryslân als enige provincie nog altijd geen zogenoemde regenboogprovincie. Feitsma: "In Leeuwarden wappert de regenboogvlag al wel bij het gemeentehuis. En volgens mij geeft de provincie wel degelijk aandacht aan diversiteit. Ik ben er zeker van dat we er klaar voor zijn."

Feest voor iedereen

Roze zaterdag is meer dan één dag feest. Zo zijn er in Venlo langere tijd projecten geweest in het kader van diversiteit met als thema 'Grenzeloze liefde'. Zo wil Leeuwarden dat ook aanpakken. Feitsma: "Ook wij zullen werken aan de hand van thema's, zoals acceptatie en diversiteit. Maar het moet bovenal een feest worden voor iedereen, of je nu 'gay' of 'straight' bent."