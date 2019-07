Slimme thermometrische camera kan hooibroei voorkomen

Richard Venema van Kooi Security legt uit hoe het systeem werkt. "Het is een mobiel thermometrisch camerasysteem, dat een heel groot oppervlakte kan bekijken. Wanneer er een temperatuurwisseling is, wordt dit gemeld bij onze meldkamer, waar 24/7 iemand zit. De camera is 'zelflerend', wat betekent dat hij zelf een analyse kan maken van de gegevens en een alarm afgeeft als dat nodig is. Deze toepassing is uniek: de camera in combinatie mei de software en de meldkamer maken dit heel bijzonder."

Prijskaartje

Er worden momenteel zo'n veertig zulke camera's toegepast op locaties waar een groter risico is op brand. Het gaat dan vooral om afvalverwerkingsterreinen. In twee minuten tijd kan broei uitgroeien tot een brand. Het nadeel is echter dat het systeem vrij prijzig is, waardoor het nog niet veel wordt gebruikt door boeren.