Leeuwarden blijft in top-10 armste gemeenten

Armoederisico

Het CBS heeft ook gekeken naar het armoederisico. Het verschilt nogal hoe groot de kans op langdurige armoede is in verschillende gemeenten. Leeuwarden staat in de top-10 van gemeenten met de armste huishoudens én in de top-10 van gemeenten met de grootste kans op langdurige armoede. Gemiddeld heeft een Nederlands huishouden 3,6 procent kans op langdurige armoede.

In Leeuwarden ligt dat percentage veel hoger; in onze hoofdstad is dat maar liefst 5,5 procent. De gemeente heeft in de afgelopen jaren talloze maatregelen getroffen om deze problematiek aan te pakken. Van Mulligen: "Dit is een onderwerp dat gemeenten traditioneel erg bezighoudt. Het heeft vooral te maken met het aantal huishoudens dat moet rondkomen met een bijstandsuitkering en vaak weinig extra toeslagen heeft. Dat is vaak een situatie die langere tijd duurt."