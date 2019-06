Wassenaar gaat door winst in Harlingen weer met plezier naar het werk: "Heb er zin in"

Zondag was het eindelijk zover: de eerste overwinning van het seizoen. "We waren er wel klaar voor", zei Wassenaar. "We kaatsten in de finale ook alle drie heel degelijk. We hadden macht. Dan moet je er tegen zo'n partuur een show van maken." De finale was snel verkaatst: 5-1 en 6-6 tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.

In paniek is Wassenaar dus niet geweest, maar het is toch prettig om eens te winnen. "Het is vooral de bevestiging dat je op het goede spoor bent, dat het goed zit."

En het werk maandag? "Daar heb ik nu wel zin in!"