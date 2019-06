Jeroen de Vos wint met Eelkje 2 thuiswedstrijd 'Slag om Heeg'

Het skûtsje 'Wylde Wytse' van Sikke Heerschop won twee van de zes wedstrijden, maar werd ook twaalfde en dertiende. De dertiende plaats, het slechtste resultaat, mocht worden weggestreept, maar dan nog kwam het skûtsje uit op 24 punten.

Andere klasses

In de B-klasse ging de overwinning naar het skûtsje 'Sterke Jerke' van Pieter-Jilles Tjoelker. Dat skûtsje kwam maar liefst vijf keer als eerste over de eindstreep.

De Drie Gebroeders van Harmen Brouwer was in de C-klasse net iets minder oppermachtig, maar met drie overwinningen nog altijd duidelijk de sterkste. Hetzelfde geldt voor Eemlander van Harm van der Weiden in de kleine A.