'Jongfryske Mienskip' presenteert Redbad-monument in Oost-Fryslân

Volgens Chris van Hes, voorzitter van de 'Jongfryske Mienskip' is die samenwerking van belang: "Als wij naar de toekomst kijken met de energietransitie, circulaire economie en culturele economie, dan zien we kansen in een groeiende Europese Unie. We moeten dat als provincie in een breder verband oppakken. Samen kunnen we dan ook een eerlijke verdeling van gasbaten afdwingen."