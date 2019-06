Partuur Marten Bergsma pakt in Harlingen eerste zege van seizoen

In de eerste omloop waren Bergsma c.s. met 5-4 en 6-4 te sterk voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Zij waren een dag eerder nog finalist in Dokkum.

Van der Bos uitgeschakeld

Daarna won het trio Bergsma ook van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra: 5-1 en 6-2. En dat terwijl Van Zwieten c.s. in de eerste omloop juist hadden gewonnen van het partuur van Gert Anne van der Bos. Zij hadden acht van de negen vorige vrijeformatiepartijen gewonnen.

Door die overwinning in de tweede ronde was het partuur Bergsma al zeker van de finale, want in de halve finale hadden ze een staand nummer. In de andere halve finale wonnen Dijkstra c.s. met 5-0 en 6-2 van Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten.