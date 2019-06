Portret van een dorp: sport en plezier binden Winsum

Winsum is een dorp in de gemeente Waadhoeke (eerder Littenseradiel) en heeft net iets meer dan duizend inwoners. Er is veel activiteit in het dorp en ook de toerist weet het 'greidhoekedorp' steeds beter te vinden.

Sport als rode draad

Sport is echter de rode draad van Winsum. Ieder jaar is het Fries kampioenschap fierljeppen op de schans van Winsum. Er wordt ook veel gekaatst. De beroemde kippetjespartij is zeer populair. Dat is een 'wilde' partij waar vrijheid vooropstaat en die ieder jaar meer dan 200 parturen naar het dorp trekt. De partij is halverwege september.

En dan is er ook nog highlandgamer Pieter Karst Bouma. De sterke man doet al jaren aan de sport en is een van de besten van Nederland. Eind augustus gaat hij voor een plaats in de top-10 op het wereldkampioenschap, dat in Amerika wordt gehouden.