Hoofdklassekaatsen St.-Annaparochie prooi voor partuur Nynke Sijbrandij

De finale ging lang gelijk op. Het verschil was tot het eind nooit meer dan een eerst. Bij een stand van 3-3 kwam Van der Leest niet voorbij de kaats, waardoor Tuinenga c.s. een voorsprong van een eerst namen. Een eerst later was het spannend: op 6-6 sloeg Sijbrandij een zitbal, waarmee haar partuur weer op gelijke hoogte kwam.

Met een bovenslag van Van der Leest op 4-4 6-4 werd het zelfs 5-4 voor Sijbrandij c.s. Achteraf was dat de beslissing. Bij 5-4 en 6-0 sloeg Scheepstra de bal uit, waarmee de overwinning naar het trio Sijbrandij ging.