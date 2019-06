FOTO'S: Warmterecords gebroken, hoe beleeft Fryslân dit tropische weekend?

Door de tropische hitte zijn er dit weekend warmterecords gebroken. Het was zaterdag de warmste 29 juni ooit gemeten in Nederland. In Bolsward stond er zelfs een recordtemperatuur van 31,3 graden op de thermometer en 's nachts lag het kwik er nog op 19,6 graden. Leeuwarden haalde ook de 30 graden en dat is volgens Piet Paulusma ook een nieuw hitterecord. Hoe heeft Fryslân dit tropische weekend beleefd? Hieronder een collectie van de foto's die Omrop Fryslân via Facebook ontving.