Sjoerd Feitsma krijgt in 'Venlove' roze sleutel voor Roze Zaterdag in Leeuwarden

Feitsma is al enkele jaren bezig om het evenement naar Fryslân te halen. Hij vindt dat belangrijk, omdat de Roze Zaterdag nog nooit in Fryslân is georganiseerd, terwijl het evenement als sinds 1978 bestaat.

Leeuwarden is volgens Feitsma zo langzamerhand wel toe aan de Roze Zaterdag. In Venlo werd hij vergezeld door een grote Friese delegatie met pompeblêd-vlaggen met een regenboog erop. De wethouder heeft er nu al zin in. Leeuwarden is op 20 juni 2020 'de stad van de liefde', verklaart hij op Twitter. De stichting Roze Zaterdagen is blij dat het evenement voor het eerst naar Fryslân gaat en wenste de wethouder veel plezier en succes bij de organisatie van de 43e editie.