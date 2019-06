Drie ongelukken met scootmobiel in Fryslân

In Friens raakte een scootmobieler even na middernacht in het water langs de Beslingadyk. Het slachtoffer werd door een omstander boven water gehouden tot de hulpdiensten er waren. De scootmobieler is voor onderzoek overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. De brandweer heeft de scootmobiel en de collega die het water inging schoongespoten.

Langs de Rypsterdyk in Marsum reed een vrouw met haar scootmobiel het water in. De brandweer heeft haar weer op de kant geholpen. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

En ook bij Feanwâlden was het raak. Daar belandde een man met zijn scootmobiel in het water in natuurgebied De Houtwiel. De brandweer en omstanders hebben het slachtoffer en zijn scootmobiel uit het water gehaald. De man is onderzocht door ambulancepersoneel.