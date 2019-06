Mooi weer zorgt niet voor fierljepspektakel in IJlst

Bij de vrouwen is Marrit van der Wal sinds haar rentree ongenaakbaar. In IJlst was ze met 15.35 meter haar tegenstanders Sigrid Bokma (14.63) en Anna-Jet Leyenaar (14.42) voor.

En ook bij de junioren is er een fierljepper die zijn concurrentie steeds maar voorblijft: Wietse Nauta. Hij won ook zijn tiende wedstrijd, al sprong hij in IJlst maar een afstand van 16.90 meter. De concurrentie had dus kans om hem voorbij, te gaan, maar lieten die kans aan zich voorbij gaan.

In de overgangsklasse was Bouke de Jong uit Parrega het sterkst, met een sprong van 18,40 meter.

En ook Femke Rispens doet het bij de meisjes goed. Zij won haar klasse met een afstand van 14.42 meter.

De winst bij de jongens was voor Rutger Haanstra uit It Heidenskip. Hij was met 17,24 meter de baas over Peter Faber (16.82 PR) en Stefan Douma (16.29), die tweede en derde werden. Haanstra was voor het eerst ook ruim verder dan de winnaar bij de junioren.