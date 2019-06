Heerenveen wint oefenwedstrijd tegen Buitenpost met dubbele cijfers

Ondanks dat er in de tweede helft elf nieuwe spelers op het veld stonden, zetten de Feanster ook in de tweede helft flink door. Tussen de 53e en 56e minuut maakten Hornkamp, Frederiksen en Rienstra er 9-0 van.

Een minuutje later was er ook een goal voor Buitenpost, nadat Høegh Rik Weening haakte kreeg Buitenpost een penalty. Weening nam de penalty zelf, maar de bal werd gekeerd door keeper Bednarek. Rolf Dijk kon de rebound wel binnen schieten.

Het doelpunten zorgde niet voor een kanteling in de wedstrijd, want niet veel later maakte Emil Frederiksen al weer de 10-1. In het laatste kwartier maakte Bruijn nog twee doelpunten en ook Rienstra scoorde nog. In de laatste minuut schoot Dresevic van grote afstand de 14-1 binnen.