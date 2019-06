Waddensamenwerking krijgt centrale plek in nieuwe Waddenloods

Het moet de samenwerking in het Waddengebied makkelijker maken: de nieuwe Waddenloods. Verschillende groepen die betrokken zijn bij de Waadzee kunnen elkaar vanaf zaterdag op deze nieuwe locatie vinden. De loods staat in Lauwersoog, en is bedoeld voor onder anderen Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, visser, onderzoekers en bezoekers.