Veel belangstelling voor nieuw strand bij Marsum

De voorzieningen werden zaterdag geopend door wethouders Dijkstra en Van Gelder van de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden en meteen enthousiast in gebruik genomen door de streek. Ook jongeren uit de omgeving wisten de weg naar het Marsumer strand al te vinden.

"Dat strand is super", vindt voorzitter Geart Verf van Dorpsbelang Marsum. Het dorp vraagt al jaren om zo'n voorziening, maar de eerdere gemeente Menameradiel zag hier geen mogelijkheden toe. Nu ligt het strand er zomaar, als compensatie voor de aanleg van de Haak om Leeuwarden. De gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden bouwden zaterdagmiddag een klein feestje in de dorpen wegen de oplevering van het project. "Het Boksumer Soal was er natuurlijk al", zegt Henk Korthof van dorpsbelang Boksum.

Goed voor de streek

"Maar er gebeurde alleen heel weinig. Nu kun je met de boot in Boksum komen of Boksum gebruiken als uitvalsbasis." Korthof vindt het volledig terecht dat het dorp zo gecompenseerd wordt voor de Haak. "Eerlijk is eerlijk, we hebben nu meer verkeerslawaai, maar het is mooi dat er iets voor terugkomt."