Hoger en veiliger: de nieuwe brug van Dronrijp is klaar

"Ik neem de beleving van de mensen serieus, maar ik denk ook dat het een kwestie van gewenning is", zegt gedeputeerde Fokkens over de hoogte van de nieuwe brug. De gedeputeerde is trots op de nieuwe brug, die om verschillende redenen noodzakelijk was. De oude brug was niet meer toegankelijk voor zwaar verkeer en kon bovendien niet meer worden bediend bij harde wind.

Groot verkeer

De nieuwe brug past in de plannen om het Van Harinxmakanaal geschikt te maken voor grotere vrachtschepen. In hetzelfde kader wil de provincie ook aan de gang met het aanpassen van een bocht in het kanaal bij Franeker. "Maar dit is mijn eerste klus als gedeputeerde, dus daar weet ik nog niet alle details van", zei Fokkens. De nieuwe brug past in de plannen van de provincie om Fryslân goed bereikbaar te houden, zowel over de weg als over het water.

In de tijd van de bouw van de nieuwe brug kon het verkeer gebruik maken van en tijdelijke vlotbrug. Die kan er nu weer uit, want de nieuwe brug is zaterdag vanaf 17:00 uur bruikbaar voor al het verkeer.

De provincie Fryslân en het dorp Dronrijp hebben verder afgesproken dat ze naar verloop van tijd het functioneren van de nieuwe brug gaan evalueren.