Oranje staat in de halve finale van it WK, en pakt Olympisch ticket

Sherida Spitse had een hoofdrol in de kwartfinale. De speelster uit Sneek was bij beide doelpunten verantwoordelijk voor de assist. De ploeg kon pas in de tweede helft echt haar kracht laten zien. Vivianne Miedema kopte de bal in de 70ste minuut uit een vrije trap van Spitse in het Italiaanse doel. Stefanie van der Gragt besliste de wedstrijd tien minuten later, weer vanuit een vrije trap van Spitse.

Oranje moet het volgende week woensdag in Lyon opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en Zweden. Zij spelen zaterdag later op de middag in Rennes om een plek in de halve finale van het WK.