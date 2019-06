Fans zijn blij dat metalfestival Dokk'em Open Air terug is

Harde muziek, zwarte kleding en veel haar op het terrein van het voormalige azc in Dokkum. Donderdagavond was er een voorproefje en vrijdag en zaterdag stonden er tientallen bands op twee podia. De organisatie verwacht zo'n 6000 mensen verspreid over het hele weekeinde. De camping is dit jaar extra groot, en er wordt veel gebruik van gemaakt.