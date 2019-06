Directeur Alex Bonnema: "Besluit over werkvoorziening Caparis geeft rust"

De gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland blijven eigenaar, terwijl Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen het aandeelhouderschap opzeggen. Ze blijven wel zaken doen met Caparis. Dat is de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering van vrijdag.

Bonnema is tevreden. "Ik ben er zeer blij mee dat we het project nu zo langzamerhand kunnen afsluiten. Dat we een proces afronden waarin we het metelkaar eens zijn geworden en waarin we duidelijkheid hebben voor onze mensen. Dat geeft rust en we kunnen nu bouwen aan het nieuwe Caparis."