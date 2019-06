Baard, Franeker en Easterlittens winnen bij IFK Jeu de Pelote

Baard, Franeker en Easterlittens hebben vrijdagavond gewonnen bij het IFK Jeu de Pelote in Easterlittens. Baard moest tegen Makkum en zette een score neer van 7-6. Franeker was met 7-4 te sterk voor Menaam en Easterlittens had eigenlijk geen tegenstander aan Dronryp, want het werd 8-2.