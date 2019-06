Sporthal Tzummarum kan met gemeentegeld toch open blijven

De Harnehal zou al in 2017 worden gesloten, maar het dorp was daar fel op tegen. Een speciaal opgerichte stichting nam de exploitatie van de ontmoetingsplek en de sporthal over van de woningcoöperatie. Vorig jaar bleek echter dat de hal niet rendabel was te maken en dit jaar definitief dicht zou. Met de bijdrage van de gemeente kan er nu toch een doorstart worden gemaakt.

Germ van der Meij is bij het hele traject betrokken geweest vanuit dorpsbelang. "Iedereen is er vanuit gegaan dat de hal zou sluiten", zegt een verraste Van der Meij. "Ook de andere verenigingen die gebruik maken van de hal. De muziekvereniging uit Sexbierum oefent altijd in Tzummarum bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor de andere vereniging. Zij kunnen zich melden."