Aanvraag ingediend om Nij Ylostins op gemeentelijke monumentenlijst te krijgen

Bij de gemeente Súdwest-Fryslân is een aanvraag gedaan om van woonzorgcentrum Nij Ylostins in IJlst een gemeentelijk monument te maken. De initiatiefnemers, leden van de actiegroep Dryltser Kring, zeggen dat het gebouw het enige voorbeeld is in Noord-Nederland van een bijzondere architectuur. Het werd in 1967 gepresenteerd op de wereldtentoonstelling in Canada.